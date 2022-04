Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: contrat de plus de 200 ME avec l'aéroport de DFW information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 17:35









(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat avec le Conseil d'Administration de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth (DFW), aux États-Unis.



Le groupe va fournir des services d'exploitation et de maintenance pour le système de navettes automatiques (APM) SkyLink de l'aéroport pendant les 10 prochaines années. Le contrat s'élève à plus de 200 millions d'euros.



Dans le cadre du contrat, Alstom se chargera de la maintenance préventive et corrective des 64 voitures Innovia APM 200, des sous-systèmes et des composants associés.



Alstom contribue à la maintenance du système Skylink depuis sa mise en service le 21 mai 2005.





