Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: contrat de plus de 100 ME avec ÖBB en Autriche information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un contrat avec les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) pour équiper jusqu'à 449 trains d'un système moderne de signalisation embarqué, d'une valeur de plus de 100 millions d'euros.



Le projet, prévu jusqu'en 2030, vise à améliorer la capacité d'ÖBB à assurer un transport transfrontalier fiable de passagers et de fret à travers l'Europe.



Cette mise à niveau vers l'ETCS Baseline 3.6 améliorera le contrôle des trains et la sécurité, permettant des intervalles plus courts entre les trains et des capacités de freinage automatique.



Les travaux seront réalisés par Alstom dans les ateliers ÖBB à Linz et à Vienne.





Valeurs associées ALSTOM 17,72 EUR Euronext Paris +1,64%