Alstom: contrat de maintenance prolongé au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé lundi la signature d'un contrat de 10,4 millions de livres sterling (environ 12,2 millions d'euros) portant sur la maintenance de trains au Royaume-Uni.



Avec cette prolongation de contrat, dont la durée n'a pas été communiquée, Alstom va continuer à assurer la maintenance de la flotte des 12 rames Class 397 exploitées par TransPennine Express.



Fabriqués parc l'espagnol CAF et détenus par Eversholt Rail, ces trains - qui étaient entrés en service en novembre 2019 - relient actuellement Liverpool à l'aéroport de Manchester, mais aussi Edinbourg à Glasgow.



Alstom en assurera la maintenance depuis ses installations de Manchester, l'une des plus grandes du Royaume-Unis avec une capacité de 300 rames par jour, et de Glasgow, qui peut accueillir jusqu'à 17 trains par jour.





