Alstom: contrat de 858 ME pour le métro de Tel-Aviv information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 17:51

(CercleFinance.com) - Alstom et ses partenaires Electra & Dan Transportation, ont décroché le contrat pour concevoir, fabriquer, maintenir et financer la ligne Verte du métro léger de Tel-Aviv auprès de la NTA (Metropolitan Mass Transit System Ltd).



Ce projet est évalué à 2,6 milliards d'euros et la part d'Alstom est estimée à 858 millions d'euros.



Alstom aura la responsabilité de la conception, l'ingénierie, la fourniture, l'intégration, les essais et la mise en service du système ferroviaire, notamment des voies, de l'électrification, de l'alimentation électrique (système d'économie d'énergie, Hesop), de la signalisation, du système de communication et de la fourniture des 98 voitures Citadis XO5 du tramway.



' Nous pensons que l'accès au transport est indispensable pour promouvoir et encourager les avancées socio-économiques. Tout le monde en bénéficie grâce à la diminution des temps de trajet, des embouteillages et des émissions de dioxyde de carbone.', a déclaré Eran Cohen, directeur général d'Alstom Israël.