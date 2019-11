Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : contrat de 430 ME pour le métro de Marseille Cercle Finance • 26/11/2019 à 17:58









(CercleFinance.com) - Alstom va assurer le renouvellement et l'automatisation du métro de Marseille pour un montant de 430 millions d'euros. Alstom développera, fournira et installera le système d'exploitation et les équipements du pilotage automatique des deux lignes du réseau. Le groupe mettra également en service 38 nouvelles rames de métro sur pneu (4 voitures) et modernisera l'ensemble des moyens audiovisuels d'information voyageurs en station. La mise en service des nouvelles rames est prévue en 2024.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.14%