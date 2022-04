Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: contrat de 25 trains à grande vitesse pour la Suède information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - Alstom a signé un accord avec l'opérateur ferroviaire suédois SJ. Cet accord porte sur la fourniture de 25 trains électriques à grande vitesse Zefiro Express, avec une option pour 15 trains supplémentaires.



Le contrat concernant la première commande ferme s'élève à près de 650 millions d'euros.



Les nouveaux trains pourront atteindre une vitesse maximale de 250 km/h. Le premier train devrait être livré en 2026.



' C'est un accord historique qui va révolutionner la façon dont les passagers voyagent à travers le pays. Face aux préoccupations liées au changement climatique, le train à grande vitesse s'impose comme la principale solution alternative au transport aérien ' a déclaré Rob Whyte, Directeur général d'Alstom dans les Pays nordiques.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.97%