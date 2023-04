Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: contrat de 22 rames Citadis en France information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 14:20









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir été retenu par les métropoles de Toulouse, Brest, Besançon et leurs Autorités organisatrices de transports respectives pour fournir lesnouvelles rames de tramways de leurs réseaux.



La commande comprendra 22 rames Citadis, avec 9 rames pour Toulouse, 8 pour Brest et 5 pour Besançon.



Les premières livraisons auront lieu à Besançon en mars 2025pour une mise en service prévue en septembre de la même année.Suivront les premières livraisons à Brest en juillet 2025 et à Toulouse en janvier 2026 pour des mises en service prévues respectivement en janvier 2026 et septembre 2026.



'D'autres rames pourront être commandées durant les 8 années du contrat afin de répondre aux besoins des offres de transport des métropoles', précise Alstom.







