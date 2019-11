ALSTOM : contrat de 194 millions d'euros en Italie

(AOF) - Alstom a signé un contrat d'un montant total de 194 millions d'euros avec l'opérateur italien Ferrovienord pour la fourniture d'un premier lot de 31 trains régionaux destinés à la Région Lombardie. Ce premier contrat relève d'un accord-cadre qu'Alstom a également signé aujourd'hui avec FNM2 S.p.A. Les trains seront livrés progressivement à compter de 2022. L'accord prévoit la possibilité, dans 8 ans, d'acheter 30 trains supplémentaires (61 au maximum) et inclut des options pour un service de maintenance préventive et corrective.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.