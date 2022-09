Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: contrat de 177 ME avec l'opérateur catalan FGC information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 14:56









(CercleFinance.com) - Alstom a remporté un contrat de 177 millions d'euros auprès de l'opérateur catalan FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) pour la fourniture de 10 nouveaux trains régionaux Coradia Stream, ainsi que la maintenance associée pendant une période de 15 ans.



FGC utilisera ces trains pour la nouvelle ligne ferroviaire qui reliera le centre-ville de Barcelone à l'aéroport d'El Prat.



' Ces trains comprendront les solutions de signalisation les plus avancées, ainsi que des systèmes de sécurité et d'information des passagers pour garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de confort à bord ' indique le groupe.





