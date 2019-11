Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : contrat d'environ 350 ME pour le métro de Sydney Cercle Finance • 22/11/2019 à 08:58









(CercleFinance.com) - Alstom fournira des trains sans conducteur et un système de signalisation numérique pour l'extension du métro de Sydney vers City et Southwest. Le contrat porte sur un montant d'environ 350 millions d'euros. NRT est en charge de l'exploitation et la maintenance de la ligne de métro complète de Rouse Hill à Bankstown - au total 66 kilomètres de rails et 31 stations de métro d'ici 2024. Alstom assurera la gestion, la conception, la fourniture, la fabrication, les essais et la mise en service de 23 trains Metropolis entièrement automatisés de six voitures et du système de signalisation Urbalis 400 Communication Based Train Control (CBTC).

