Alstom: contrat-cadre pour un système ERTMS en Italie information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - Alstom indique avoir signé un contrat-cadre d'environ 900 millions d'euros avec la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) pour concevoir, livrer et mettre en service un système ERTMS (système de supervision et de contrôle des trains) à grande échelle en Italie.



L'équipementier de transport fournira ainsi son tout dernier système de signalisation ERTMS Baseline 3 Niveau 2, avec GSM-R3 et verrouillage digital ACCM4, sur 27 lignes gérées par RFI dans les régions de Sardaigne, Molise, Pouilles, Ombrie, Latium et Campanie.



Ce lot 'Sud-Centre', qui couvre environ 1.400 kilomètres de lignes, fait partie d'un appel d'offres de 2,7 milliards d'euros lancé par RFI pour mettre en place un système ERTMS à travers tout le pays, qui doit transformer environ 4.800 kilomètres de lignes au total.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.93%