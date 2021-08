Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : contrat-cadre pour 150 trains en Italie information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir remporté un contrat-cadre pour fournir à Trenitalia jusqu'à 150 trains régionaux Coradia Stream pour une valeur totale d'environ 910 millions d'euros. Ses trains seront construits sur ses sites de Savigliano, Sesto San Giovanni et Bologne. 'Les trains auront une vitesse maximale de 160 km/h et seront équipés d'un matériel embarqué de pointe qui garantit les plus hauts niveaux de sécurité et une expérience de premier ordre pour les passagers', affirme l'équipementier de transports français.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.23%