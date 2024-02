Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: construit les futures rames du métro de Chennai information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir débuté la production de ses rames Metropolis dans son usine de Sricity (Inde) destinées à équiper le métro de Chennai.



Il s'agira de livrer 36 rames de métro, composées chacune de trois voitures, et capables de circuler à une vitesse maximale de 80 km/h.



Ces trains sont conçus pour circuler sur un corridor de 26 km et 28 stations (18 surélevées et 10 souterraines) reliant Poonamallee Bypass à Light House.



Le projet est évalué à 124 millions d'euros et comprend également la formation du personnel du métro de Chennai pour l'exploitation et la maintenance.



Dotés d'une alimentation électrique de 25 KV, les rames Metropolis assureront un transport de passagers sûr et fiable pour plus de 11 millions de citoyens de la ville, assure Alstom.





