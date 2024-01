Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: commandes en hausse de 6% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - L'équipementier ferroviaire Alstom dévoile au titre de son troisième trimestre 2023-24 un chiffre d'affaires en croissance de 2,6% à 4,33 milliards d'euros (+4,6% en organique), ainsi que des commandes en progression de 5,8% à 5,45 milliards (+6,4% en organique).



Fort d'un carnet de commandes de 90,3 milliards d'euros, il confirme ses objectifs pour l'exercice 2023-24, dont une croissance organique du chiffre d'affaires au-delà de 5% et une marge d'exploitation ajustée à environ 6%, ainsi que ses objectifs à moyen terme.



Par ailleurs, Alstom indique viser une réduction de sa position de dette nette d'un montant de deux milliards d'euros d'ici mars 2025, la ventilation de ce plan devant être précisée au plus tard lors de la publication de ses résultats annuels en mai 2024.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -5.42%