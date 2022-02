Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: commande pour 40 nouveaux tramways à Göteborg information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - Alstom indique avoir reçu une commande de 100 millions d'euros pour livrer à Västtrafik 40 nouveaux tramways qui seront mis en service dans la ville de Göteborg, en Suède, commande liée à une option du contrat initial de 2016.



Le nouveau tramway Flexity, appelé localement M34, est une version étendue du tramway M33 qu'Alstom livre actuellement à Göteborg. Le premier M34 devrait entrer en service à Göteborg avant la fin de l'année 2023 et le dernier sera livré en 2026.



Alstom fabrique le M34 avec son partenaire Kiepe-Electric. Ces 40 tramways supplémentaires répondront à une demande croissante pour de nouveaux tramways à Göteborg, les modèles M33 et M34 devant remplacer les M28 et M29 vieillissants, actuellement en service.





