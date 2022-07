Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: commande majeure remportée en Inde information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir décroché le contrat de la MPMRCL (Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited) pour livrer 156 voitures Movia avec 15 années de maintenance intégrale pour les métros de Bhopal et Indore, au centre de l'Inde.



Estimée à 387 millions d'euros, la commande inclut l'installation de la dernière génération de système de signalisation CBTC, ainsi que des systèmes de commande de train et de télécommunications, incluant chacun sept ans de maintenance intégrale.



Alstom est responsable de la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service de 52 rames de métro Movia standard, composées chacune de 3 voitures. 27 rames sont destinées à Bhopal et 25 à Indore.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.98%