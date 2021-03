Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : commande de 650 ME avec Metra à Chicago Cercle Finance • 18/03/2021 à 18:10









(CercleFinance.com) - Alstom a reçu une première commande de Metra, le système de trains de banlieue de l'agglomération de Chicago desservant la ville de Chicago et les banlieues environnantes. La commande porte sur 200 voitures réversibles pour trains périurbains multiniveaux. Cette commande fait suite à l'approbation du conseil d'administration de Metra, en janvier 2021, d'attribuer à Alstom un contrat d'acquisition de véhicules portant sur un maximum de 500 voitures. Cette commande initiale de 200 voitures représente une valeur d'environ 650 millions d'euros.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.54%