Alstom : commande de 64 trains à Hambourg

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé avec S-Bahn Hamburg un contrat pour la livraison de 64 trains S-Bahn supplémentaires de classe 490, commande évaluée à près de 500 millions d'euros et qui s'inscrit dans le cadre d'une option figurant au contrat-cadre signé en 2013. À ce jour, 82 trains de classe 490 sont d'ores et déjà en service sur le réseau S-Bahn d'Hambourg. Cette commande marque la première mise en oeuvre de la technologie d'utilisation ATO de niveau 2 (GoA 2) en Allemagne pour de nouveaux véhicules S-Bahn. Dans un premier temps, le groupe fabriquera trois véhicules qui seront soumis à des tests et à une inspection approfondie, notamment pour l'approbation des fonctionnalités ETCS et ATO. La livraison des véhicules à Hambourg est prévue pour 2025 et 2026.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.99%