Alstom : commande de 20 trains régionaux pour la Lombardie

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un contrat d'un montant total de 125 millions d'euros avec l'opérateur italien Ferrovienord, pour la fourniture de 20 trains régionaux Coradia Stream destinés à la Région Lombardie, des trains qui seront livrés à partir de juin 2023. Ces trains électriques représentent la dernière génération d'un modèle qui est déjà en service commercial dans dix régions d'Italie, et sont produits dans le respect des Spécifications techniques d'interopérabilité (STI). Les nouveaux trains, recyclables à 96%, consomment 30% d'énergie en moins par rapport à la précédente génération. Le bruit et les vibrations sont réduits au minimum. Les trains sont également dotés de systèmes de climatisation hautement performants.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.98%