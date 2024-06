Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: commande d'un client anonyme en Europe information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir reçu en juin une nouvelle commande d'un client européen, dont l'identité n'est pas divulguée, pour un montant total d'environ 670 millions d'euros, commande enregistrée au titre de son premier trimestre 2024-25.



L'équipementier de transport ferroviaire précise que cette commande comprend la fourniture de matériels roulants et de solutions de signalisation. L'identité du client et les détails du contrat seront communiqués ultérieurement.





Valeurs associées ALSTOM 16.01 EUR Euronext Paris +3.26%