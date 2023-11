Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: collaboration avec l'Université de Helwan en Egypte information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Alstom annonce une collaboration avec la Faculté des Beaux-Arts de l'Université d'Helwan, en Egypte, soit la première collaboration entre l'industrie ferroviaire et l'art dans le pays.



Cette initiative vise à donner une place à l'expression artistique pour imaginer l'avenir de la mobilité en Égypte.



Dans le cadre de ce partenariat, Alstom consacrera une partie de son pavillon à ce projet, facilitant ainsi la participation des étudiants de la Faculté des beaux-arts. Ces derniers auront l'opportunité d'interagir avec les visiteurs et de recueillir leurs idées innovantes et leurs visions pour l'avenir des transports en Égypte.



'Les étudiants transformeront ces idées remarquables en oeuvres artistiques captivantes, créant ainsi une vitrine visuelle vibrante des aspirations de l'Égypte en matière de mobilité', assure Alstom.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.14%