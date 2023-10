Alstom: chute du titre, les conseils des analystes information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 14:43

(CercleFinance.com) - Alstom plonge de 36% au lendemain d'une publication au titre de son premier semestre 2023-24 jugée très décevante au niveau du free cash-flow, ressorti fortement négatif à -1,15 milliard d'euros, un écart d'un milliard par rapport au consensus selon Oddo BHF.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Alstom avec un objectif de cours ajusté de 34 à 32 euros, au lendemain de résultats préliminaires semestriels largement en dessous des attentes au niveau du FCF.



'Le groupe a revu à la baisse son objectif de FCF 2023/24 et anticipe désormais un FCF compris entre -500 et -750 millions d'euros, contre 'significativement positif' précédemment (consensus à +313 millions)', souligne l'analyste.



'Force est d'admettre que le warning est d'envergure, que ce n'est pas le premier et qu'il n'aide pas quant à la confiance que l'on peut avoir sur la capacité du groupe à générer du FCF dans la durée', juge Oddo BHF, qui anticipe désormais un FCF 2023/24 de -616 millions.



Stifel confirme des son côté son conseil à Conserver et son objectif de cours de 22 E après la révision à la baisse de ses perspectives.



L'analyste souligne que le groupe a publié des résultats préliminaires pour le 1er semestre qui ne correspondent pas aux estimations de Visible Alpha (VAe) en commandes, ventes et marges mais pire encore, ils ont signalé une sortie du free cash-flow de -1 150 ME contre VAe -152 ME.



' Selon l'entreprise, environ la moitié des sorties de capitaux sont liées à une forte augmentation des stocks qui n'a pas été suivie d'une augmentation aussi forte de la production. Un autre 30 % des sorties de capitaux s'expliquent par les retards dans le programme britannique Aventra, tandis que le reste s'explique par des prises de commandes inférieures aux prévisions ' indique Stifel.



Pour l'ensemble de l'année, la société s'attend désormais à une amélioration du FCF à -500/-750 millions à comparer à une VAe de 313 ME.



Stifel souligne également que le chiffre d'affaires s'élève à 8,3 MdE, soit -2,4% en dessous d'une VAe d'environ 8,5 MdE alors que les commandes 8,4 MdE sont en dessous de la VAe d'environ 9,2 MdE de -8,7 %.