Alstom: choisi pour allonger les tramways Citadis du Mans

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir été choisi par Le Mans Métropole pour réaliser l'allongement des tramways Citadis existants.



Les 34 rames de tramways Alstom de 32 mètres de long, acquises successivement en 2007, 2010 et 2013, seront ainsi portées à 44 mètres, permettant d'augmenter la capacité voyageurs de 85 passagers par rame.



Le projet permettra également, après l'expertise complète d'une rame, de moderniser certains systèmes (vidéosurveillance, centrale tachymétrique) et d'en installer de nouveaux (systèmes de graissage et d'antidérive).



' Ces rames Citadis, économes en énergie, apporteront également de meilleures conditions de confort et d'exploitation. Nous remercions Le Mans Métropole pour sa confiance renouvelée dans nos solutions de tramways', a déclaréJean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.



La livraison des premières rames rallongées est prévue en mars 2026, pour une mise en service commercial prévue à l'été de la même année.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.81%