Alstom : certifié 'Top Employer' dans 14 pays Cercle Finance • 25/01/2021 à 11:22









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir été certifié 'Top Employer' en Europe, et pour la première fois en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, avec des certifications dans 14 pays. La certification Top Employeur reconnait l'engagement d'une entreprise à créer un meilleur environnement de travail ainsi que l'excellence de ses politiques et pratiques RH, précise Alstom.

