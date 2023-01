Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: certifié Top Employer au niveau mondial information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 10:28









(CercleFinance.com) - L'équipementier de transport Alstom annonce avoir obtenu la certification Top Employer pour la première fois à un niveau mondial (Top Employer Monde 2023), avec des certificats dans 22 pays contre 14 pays en 2022.



'Cela fait quatre années consécutives que le groupe Alstom reçoit cette distinction en Europe, la troisième année pour la région Asie-Pacifique et Amérique du Nord ainsi que la première année pour le Moyen-Orient', souligne-t-il.



Par ailleurs, dans sa stratégie de recrutement, Alstom indique cibler particulièrement les jeunes diplômés, avec pour objectif de réaliser plus de 30% des recrutements auprès de jeunes diplômés/participants au VIE/doctorants, alternants et stagiaires.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.58%