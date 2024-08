Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: Causeway Capital Management franchit les 10% information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 14:46









(CercleFinance.com) - - La société Causeway Capital Management, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 5 août 2024, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Alstom et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 10,20% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Alstom sur le marché.



Par le même courrier la déclaration d'intention suivante a été effectuée : 'L'acquisition d'actions Alstom par Causeway Capital Management LLC (agissant en tant que gestionnaire d'investissement discrétionnaire pour divers fonds et comptes gérés) s'inscrit dans le cours normal des activités de cette dernière en tant que société de gestion de portefeuille'.



Causeway Capital Management précise ne pas agir de concert avec un tiers et ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle d'Alstom ou de demander un ou des sièges au conseil d'administration pour lui-même ou d'autres personnes.





