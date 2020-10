Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : cassure des 40,4E de mauvais augure. Cercle Finance • 20/10/2020 à 19:06









(CercleFinance.com) - Depuis son introduction au sein du CAC40 (et même un peu avant, avec une culmination sous 50E le 23 juillet), Alstom enchaine les séances de repli. La tendance a basculé à la baisse sous 44E et la cassure des 40,4E (plancher des 15 juin et 1er juillet) est de mauvais augure. Le prochain support se situe à 37,84E, il remonte au du 29 mai.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.24%