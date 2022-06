Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : cassure des 23,2E, recul de près de -30% annuel information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 15:31









(CercleFinance.com) - Alstom rechute de -8,5% (vers 21,5E) et pulvérise le support des 23,2E, ce qui est bien mauvais signe après une première impulsion baissière amorcée sous 26,7E (le titre affiche de nouveau près de -30%).

Faute de bon support identifiable, Alstom risque de retracer le plancher trimestriel des 19,7E du 7 avril ou annuel des 18,7E (une seule occurrence le 8 mars).





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -9.66%