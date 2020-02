Alstom-Bombardier : pas de menaces sur l'emploi, assure le PDG d'Alstom

Alors qu'Alstom a annoncé vouloir racheter 100% de Bombardier Transport pour environ 6 milliards d'euros, Henri Poupart-Lafarge assure aux Échos que cette "transaction n'est pas du tout pensée dans une idée de restructuration ou de menaces sur l'emploi."

Le PDG d'Alstom Henri Poupart-Lafarge, le 7 mai 2019 à Saint-Ouen, en région parisienne. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé lundi 17 février avoir signé un protocole d'accord avec Bombardier et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour racheter 100% de Bombardier Transport , la branche ferroviaire du conglomérat canadien, pour un prix compris entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros.

"Cet accord représente une formidable accélération de notre stratégie. C'est un moment historique pour Alstom, qui nous permet d'atteindre une masse critique, de nous doter d'une capacité d'innovation inégalée, mais aussi de devenir un acteur de poids à un moment où les questions de mobilité durable sont au coeur des préoccupations dans le monde entier", commente mardi dans les Échos le PDG d'Alstom Henri Poupart-Lafarge.

Avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 15 milliards d'euros et un carnet de commandes dépassant les 75 milliards, un mariage Alstom-Bombardier doit créer un groupe puissant pour affronter le mastodonte chinois CRRC , dont les ventes dépassaient 28 milliards d'euros en 2018, et qui exporte désormais dans le monde entier.

Quel avenir pour Bouygues ?

Recentré depuis novembre 2015 sur le transport ferroviaire après la cession de sa branche énergie à l'américain General Electric (GE), Alstom jouit d'une situation financière saine. La CDPQ, qui détient actuellement 32,5% de Bombardier Transport, doit devenir au terme de l'opération son premier actionnaire avec environ 18% du capital, selon le groupe français. La Caisse doit réinvestir dans Alstom l'intégralité du produit net de la cession de sa participation dans Bombardier Transport et investir 700 millions d'euros supplémentaires dans le groupe. "Nous n'avons aucun doute sur leurs intentions, explique M. Poupart-Lafarge. C'est un actionnaire rêvé pour un groupe comme le nôtre , qui réinvestit et qui a la volonté d'être un acteur de long terme, très impliqué dans le développement durable."

Bouygues, premier actionnaire du groupe ferroviaire français avec 15% du capital, en conservera environ 10% et sera ainsi le deuxième actionnaire. "S'agissant de sortir ou rester, rien n'est prévu à ce stade", assure le dirigeant.Bombardier devrait récupérer 3% du capital.

"Il n'y a pas de redondances à éliminer"

Henri Poupart-Lafarge tient également à rassurer sur l'emploi. "La transaction n'est pas du tout pensée dans une idée de restructuration ou de menaces sur l'emploi , assure-t-il. Localement, chaque site a une charge qui est par nature fluctuante en fonction des contrats remportés. Mais il n'y a pas de redondances à éliminer, surtout dans le Nord de la France où nos deux usines sont chargées comme des oeufs, avec une visibilité de quatre à cinq ans.

Bombardier dispose notamment à Crespin (Nord) de la plus grosse usine ferroviaire de France, Alstom exploitant de nombreux sites plus petits, avec 2.000 employés. Le groupe français s'est par ailleurs engagé à développer ses activités au Québec et à installer le siège de ses opérations américaines à Montréal.

Verdict attendu à Bruxelles

La menace chinoise et la nécessité de progresser dans les technologies numériques avaient déjà été évoquées pour justifier la reprise d'Alstom par Siemens, bloquée en février 2019 par la Commission européenne, qui craignait une position trop dominante en Europe dans la signalisation ferroviaire et les trains à grande vitesse. Il restera à voir quelle sera la réaction de Bruxelles quant à ce nouveau mariage ferroviaire. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, doit s'entretenir mardi avec la vice-présidente de la Commission Margrethe Vestager, dont le veto avait été très critiqué l'an dernier à Paris et à Berlin.

Mais M. Poupart-Lafarge est confiant. "Notre dossier est très différent de celui d'Alstom et Siemens. Dans la signalisation, l'acquisition que nous allons réaliser ne pose pas de problème particulier, car Bombardier est beaucoup plus faible. Et c'est la même chose pour le marché des trains à grande vitesse", explique-t-il au quotidien économique. "Tout le monde a maintenant l'expérience du dossier Siemens. Désormais, la Commission connaît très bien notre secteur, son avis est très largement formé, alors qu'à l'époque il n'y avait pas eu d'opération importante depuis longtemps...", estime-t-il.