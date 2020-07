Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : baisse de 27% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 16/07/2020 à 07:58









(CercleFinance.com) - Alstom fait part d'un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros sur son premier trimestre 2020-21, en baisse de 27% (-25% à périmètre et taux de change constants) principalement due à l'impact de la Covid-19, en particulier sur l'activité matériels roulants. Au cours de la période (du 1er avril au 30 juin 2020), l'équipementier de transports a enregistré 1,7 milliard d'euros de prises de commandes, contre 1,6 milliard un an auparavant, soit un ratio commandes sur chiffre d'affaires de 1,1. Alstom prévient que la crise de la Covid-19 aura probablement un impact négatif sur sa performance financière de l'exercice 2020-21, 'même s'il est difficile aujourd'hui de déterminer avec précision l'ampleur de cet impact'.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.49%