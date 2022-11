Alstom: avis positifs de plusieurs analystes information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 15:28

(CercleFinance.com) - Alstom a publié au titre de son premier semestre 2022-23 un résultat net ajusté en hausse de 4% à 179 millions d'euros et un résultat d'exploitation ajusté en croissance de 18% à 397 millions, soit une marge améliorée de 0,4 point à 4,9%.



Morgan Stanley a ramené hier son objectif de cours sur Alstom de 45 à 35 euros, estimant que les résultats publiés par le groupe n'ont pas totalement rassuré quant à sa situation financière.



Le bureau d'études - qui maintient sa recommandation 'surpondérer' sur le titre - rappelle que le cours de Bourse d'Alstom connaît depuis quelques mois une évolution en dents de scie, au gré des inquiétudes portant sur sa situation de trésorerie.



Dans une note, Morgan Stanley juge que ces craintes sont exagérées, puisque le constructeur ferroviaire affiche à l'heure actuelle des capitaux propres avoisinant les 10 milliards d'euros.



Si les résultats ont pu apporter un certain réconfort au sujet de la trésorerie et de l'évolution de l'endettement, ils n'ont pas encore amené la preuve définitive que les investisseurs espéraient, conclut-t-il.



Oddo maintient également sa note de ' surperformance ' sur Alstom, avec un objectif de cours relevé de 27 à 31,8 euros.



Le bureau d'analyses estime que les résultats semestriels publiés par le groupe sont ' solides ', avec notamment un EBITDA ajusté qui ressort 3% au-dessus des attentes. Oddo salue aussi la bonne visibilité dont bénéficie Alstom, fort d'un carnet de commandes dépassant les 85 milliards d'euros.



' Mais la réelle bonne surprise de cette publication a résidé dans le FCF, qui s'est établi à -45 ME (contre -125 ME attendu par nous et -179 ME par le consensus) ', ajoute l'analyste, permettant à Alstom d'échapper à une révision à la baisse de sa note de crédit par Moody's (actuellement Baa2, perspectives négatives).



Alstom a profité de cette publication pour préciser ses attentes et cible notamment une marge d'EBITA ajusté comprise entre 5.1% et 5.3% (le consensus anticipait 5.1%) et un FCF positif entre 100 ME et 300 ME (consensus à 145 ME). De son côté, Oddo laisse ses estimations de BPA inchangées.



'Nous avons cependant relevé notre croissance de chiffre d'affaires (+7.2% contre 6%) pour 2022/23 et, a contrario, légèrement abaissé notre marge d'EBITA ajusté à 5.2% (contre 5.4%). Notre FCF est désormais anticipé à 255 ME', conclut l'analyste.



Invest Securities maintient aussi Alstom dans sa liste des valeurs favorites après un bond de +58% depuis fin septembre, avec une recommandation 'achat' réitérée et un objectif de cours rehaussé de 30 à 30,7 euros.



'Le rebond de la marge d'EBITA vers 8% à 10% en 2024/25 avec Bombardier comme levier est en cours', estime l'analyste après une publication semestrielle au-dessus des attentes sur la marge d'EBITA et surtout le free cash-flow.



Invest Securities considère aussi que les confirmations 'rassurantes' d'objectifs par le groupe 'sont en ligne avec le bas des attentes du consensus et acquises dans un environnement inflationniste plus difficile mais auquel le groupe s'adapte'.