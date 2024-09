Alstom, Atos, Pernod Ricard.. les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a finalisé la vente de ses activités de signalisation conventionnelle nord-américaine à Knorr-Bremse AG, faisant suite à l'accord signé le 19 avril 2024. Cette cession faisait partie du plan d'action global qu'Alstom a annoncé le 15 novembre 2023 pour renforcer son bilan financier. Alstom a réalisé les trois composantes de ce plan, ce qui a permis de stabiliser sa notation en catégorie Investissement.

Atos

Atos annonce aujourd'hui une mise à jour des projections financières pour la période 2024-2027 afin de refléter les résultats du premier semestre 2024, les tendances commerciales actuelles et l'impact attendu sur le flux de trésorerie disponible du groupe. Atos a précédemment publié, le 29 avril 2024, son plan d'affaires sur la période 2024-2027 dans le cadre de son processus de restructuration financière. Le plan d'affaires mis à jour est établi sur la base du périmètre actuel du groupe.

Dékuple

Dékuple affiche un chiffre d'affaires en hausse de 8,8% à 104,6 millions d'euros au premier semestre avec une marge brute en hausse de 5,8% à 83,5 millions d'euros. Le spécialiste du data marketing souligne que "ses activités de marketing digital continuent de montrer une dynamique de croissance solide, avec une marge brute de 45,3 millions d'euros, en hausse de 18,6 % par rapport au premier semestre 2023. En outre, les revenus de ce segment ressortent à 66,4 millions d'euros sur ce premier semestre 2024, soit une progression de 19,7%.

Pernod Ricard

Pernod Ricard annonce son partenariat officiel avec le Paris Saint-Germain. Ce nouveau partenariat mondial, le premier du genre pour Pernod Ricard, portera sur l'ensemble du portefeuille des marques premium du groupe. L'accord de quatre ans devrait débuter pour cette saison 2024/2025 et s'étendra à toutes les équipes professionnelles du PSG : le football masculin et féminin en tant que partenaire officiel et le handball en tant que fournisseur officiel. Depuis plus de dix ans, Pernod Ricard est le fournisseur officiel de vins et spiritueux du programme d'hospitalité du PSG.

Safran

Au terme d'un processus de négociations exclusives commencé en juin, Preligens, l'un des leaders de l'intelligence artificielle pour les secteurs de l'aérospatial et de la défense, rejoint Safran. L'acquisition de Preligens a été finalisée pour une valeur d'entreprise de 220 millions d'euros. L'entreprise sera renommée Safran.AI et rattachée à Safran Electronics & Defense. Grâce aux solutions de Preligens, ce rapprochement permettra à la société d'accélérer le développement de l'IA dans ses produits et services.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a finalisé la cession de "Freeglass GmbH & Co. KG" (son activité de production de pièces en plastique pour l'extérieur destinées à l'industrie automobile) à HF Opportunities GmbH, une filiale de Hannover Finanz. L'activité, qui opère une usine à Schwaikheim, en Allemagne, conçoit et produit des composants plastiques polymères depuis 1998. Elle a généré un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros en 2023 et emploie environ 120 collaborateurs.

Signaux Girod

Le chiffre d’affaires au troisième trimestre de l’exercice 2023-2024 de Signaux Girod est en hausse de 3,5% par rapport à l’exercice précédent à la même période. Il ressort à 27,3 millions d'euros. Pour son activité "Signalisation France, sur ce trimestre, le chiffre d'affaires est similaire à celui du troisième trimestre de l’exercice précédent, avec notamment un mois d’avril satisfaisant : 17 millions d'euros. En revanche, son activité de son segment "Sociétés spécialisées" est en baisse de 4,9% sur ce trimestre à 2,9 millions d'euros.