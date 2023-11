Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : annonces sanctionnés, risque d'AK, -18% vers 11,75E information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 10:57









(CercleFinance.com) - Alstom dévisse de -17% à -18% vers 11,75 euros (sous 11,9E, son plancher des 25 et 26 octobre) après l'annonce d'une possible augmentation de capital afin de conserver sa notation 'investment grade'.

C'est ce que redoutait le marché depuis au moins 2 ans (été 2021) et la cassure des 11,9E pourrait préfigurer une dégringolade vers 10E.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -21.10%