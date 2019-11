Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : annonce une opération d'actionnariat salarié Cercle Finance • 13/11/2019 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom annonce ce mercredi soir le lancement d'une opération d'actionnariat salarié baptisée 'We Share Alstom'. 'Cette opération, proposée dans 10 pays, vise à associer les collaborateurs aux objectifs stratégiques et au développement du groupe, et s'inscrit dans la continuité du plan d'actions gratuites 'We are Alstom' qui a permis à environ 21.000 salariés d'Alstom de devenir actionnaires du groupe', explique Alstom. L'augmentation de capital portera au total sur un maximum de 1,5% du capital social, soit 3.364.843 actions.

