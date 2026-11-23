Alstom annonce un contrat de €1,2 milliard en Europe occidentale

L'usine Alstom d'Aytre, près de La Rochelle

23 novembre (Reuters) - ‌Alstom a annoncé ​lundi la signature d'un contrat d'environ 1,2 milliard ​d'euros avec un client ​d'Europe occidentale ⁠dont l'identité n'a pas ‌été révélée.

La commande, enregistrée au troisième ​trimestre ‌de l'exercice 2026-2027, ⁠porte sur la modernisation d'un système de ⁠transport ainsi ‌que sur son ⁠exploitation et sa ‌maintenance pour ⁠une durée supérieure à ⁠10 ans, ‌a précisé le ​groupe ‌ferroviaire français dans un communiqué.

Alstom a indiqué ​que le nom du ⁠client et les détails du contrat seraient communiqués ultérieurement.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)