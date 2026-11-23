Alstom ALSO.PA a annoncé lundi la signature d'un contrat d'environ 1,2 milliard d'euros avec un client d'Europe occidentale dont l'identité n'a pas été révélée.

La commande, enregistrée au troisième trimestre de l'exercice 2026-2027, porte sur la modernisation d'un système de transport ainsi que sur son exploitation et sa maintenance pour une durée supérieure à 10 ans, a précisé le groupe ferroviaire français dans un communiqué.

Alstom a indiqué que le nom du client et les détails du contrat seraient communiqués ultérieurement.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)