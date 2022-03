Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : amorce de rebond sur 16,35E information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 11:08









(CercleFinance.com) - La perte du contrat de fourniture de 130 locomotives à l'Ukraine semble 'pricé' et le titre rebondit sur 16,35E, un plancher historique de 13 ans: le titre vient de combler le 'gap' des 19E du 4 mars, il reste à combler ceux des 20,83E du 3 mars puis des 23,66E du 23/02 avant de tenter le retracement de l'ex-plancher historique des 27,5E du 23/03/2020 puis 20/12/2021.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +5.86%