Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : amende de la part du Serious Fraud Office Cercle Finance • 26/11/2019 à 09:41









(CercleFinance.com) - Le Serious Fraud Office (SFO), autorité britannique chargée des affaires de fraude et de corruption, a annoncé hier qu'elle avait infligé une amende totale de 16,4 millions de livres (près de 20 millions d'euros) à Alstom Network UK, une filiale britannique de l'équipementier ferroviaire français. L'affaire porte sur des faits de corruption dans le cadre de la fourniture de tramways à la Tunisie.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.99%