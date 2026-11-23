Alstom affirme avoir signé un contrat de 1,2 milliard d'euros, sans divulguer l'identité du client

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé lundi la signature d'un nouveau contrat d'une valeur "d'environ 1,2 milliard d'euros" auprès d'un client "en Europe occidentale" dont il ne révèle pas le nom.

"La commande comprend la modernisation d’un système de transport, ainsi que son exploitation et sa maintenance pour une durée supérieure à 10 ans", indique lundi Alstom dans une note adressé à ses investisseurs, précisant que "le nom du client et les détails du contrat seront divulgués ultérieurement".

"Cette commande a été enregistrée au 3e trimestre de l'exercice 2026/2027 d'Alstom", ajoute l'entreprise ferroviaire. Contacté par l'AFP lundi, Alstom n'a pas répondu dans l'immédiat.

Ce nouveau contrat est obtenu au moment où Alstom rencontre depuis plusieurs mois des difficultés de production et de livraisons. Sur l'exercice en cours, Alstom s'attend à produire seulement 4.000 voitures contre 4.400 à 4.500 attendues auparavant.

Face à ces retards, qui ont entraîné une perte de près d'un milliard d'euros au premier semestre de son exercice décalé, Alstom a annoncé mi-novembre qu'il allait changer son organisation de travail, menant "une revue de ses modèles organisationnels et opérationnels", avec "des décisions clés attendues d'ici la fin 2026".