Alstom : acquisition de Shunter aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Alstom annonce l'acquisition de Shunter, une entreprise de services leader dans le domaine de la maintenance de matériel roulant de transport de fret et de passagers aux Pays-Bas. Basé à Rotterdam, Shunter emploie environ 110 personnes dans trois ateliers de maintenance et trois lieux de service. ' Le groupe offre à ses clients une large panoplie de services dans le domaine de la gestion et de la maintenance du matériel roulant pour le transport de marchandises et de passagers et des solutions de signalisation embarquée ' indique le groupe. Chaque année, le groupe effectue des opérations de maintenance, de révision et de réparation sur plus de 1 000 véhicules ferroviaires. En 2020, le chiffre d'affaires annuel de Shunter était d'environ 20 millions d'euros.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.10%