Alstom : acquisition de la société Ibre

(CercleFinance.com) - Alstom annonce l'acquisition de la société Ibre, spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de disques de frein en fonte ou acier pour les trains à grande vitesse, interurbains, régionaux, suburbains, tramways et métros. Ibre a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros en 2019. Plus de la moitié de son chiffre d'affaires émane de clients français, pour un usage de première monte et également de rechange, le reste provenant notamment de clients autrichiens, australiens, belges, scandinaves, anglais, indiens et allemands. ' Cette acquisition est une très belle perspective de développement pour la société Ibre et ses employés, et elle est en ligne avec la stratégie du groupe Alstom d'étendre ses savoir-faire ', déclare Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.

