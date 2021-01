Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : acquisition de Bombardier Transport Cercle Finance • 29/01/2021 à 16:36









(CercleFinance.com) - Alstom annonce aujourd'hui la réalisation de l'acquisition de Bombardier Transport lui permettant de renforcer son leadership sur le marché de la mobilité durable en plein essor. Alstom confirme son objectif de dégager 400 millions d'euros annuels de synergies de coûts après 4 à 5 ans et de rétablir la marge de Bombardier Transport en ligne avec les standards à moyen-terme. L'opération devrait conduire à une relution à deux chiffres du Bénéfice Net par Action (BNPA) à partir de l'année 2 post-réalisationet au maintien de son profil de crédit solide avec une notation Baa2, assure Alstom. Le prix de référence de cette transaction s'est établi à 5,5 milliards d'euros, soit un produit de l'acquisition de 4,4 milliards d'euros et d'autres ajustements contractuels pour un montant de 1,1 milliard d'euros. 'Aujourd'hui est un moment unique pour Alstom et le secteur de la mobilité en général avec la création d'un nouveau leader de dimension mondiale centré sur la mobilité durable et intelligente', a réagi le p.d.-g. d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.36%