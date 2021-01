Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : acquisition de B&C Transit Cercle Finance • 26/01/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - Alstom fait part de l'acquisition de B&C Transit, une entreprise de construction et de conception technique spécialisée dans le transport ferroviaire, opération renforçant sa position sur le marché de la signalisation nord-américain. L'acquisition permettra à Alstom de livrer avec efficacité ses solutions de signalisation innovantes en étendant ses capacités d'application au sol et d'ingénierie des systèmes, de renforcer son portefeuille de solutions, et de consolider sa présence sur la côte ouest. Basé à Oakland, en Californie, B&C Transit emploie près de 85 personnes aux États-Unis et a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 45 millions de dollars en 2020. L'opération devrait être finalisée dans le courant du premier trimestre 2021.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.13%