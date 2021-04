Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : acquisition dans les systèmes de freinage Cercle Finance • 06/04/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Alstom fait part de l'acquisition de Flertex, spécialisé dans la conception et la fabrication de garnitures de frein (plaquettes, semelles) pour systèmes de freinage, notamment pour le ferroviaire mais aussi pour d'autres applications industrielles. 'Cette acquisition intervient quelques mois après celle de la société IBRE, spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de disques de frein en fonte ou en acier', rappelle l'équipementier de transports. Flertex emploie environ 120 salariés, principalement à Gennevilliers (Île-de-France) et Saint-Florentin (Bourgogne-Franche-Comté), et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros en 2020, dont plus de 50% émane de l'industrie ferroviaire.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.57%