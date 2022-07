Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: achève le transfert d'activités à Hitachi Rail information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 17:01









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé aujourd'hui avoir conclu le transfert des activités liées à la contribution de Bombardier Transport au train à très grande vitesse V300ZEFIRO à Hitachi Rail.



'Cette transaction faisait partie des engagements pris par Alstom envers la Commission européenne dans le cadre de l'acquisition de Bombardier Transport', indique l'industriel.



Alstom continuera d'honorer ses obligations concernant les commandes de matériel roulant de Trenitalia et ILSA pour assurer une transition en douceur.





