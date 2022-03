Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: accord pour moderniser le réseau ferroviaire italien information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 13:58









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé mercredi la signature d'un contrat-cadre de 124 millions d'euros avec Rete Ferroviaria Italiana, l'entreprise gestionnaire des infrastructures ferroviaires italiennes.



Dans un communiqué publié sur son site italien, l'équipementier français indique que l'accord porte sur l'installation du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS).



Ces travaux seront réalisés sur 480 kilomètres de voies en Sicile, 150 kilomètres dans le territoire de l'Ombrie, le long de la vallée du Tibre et 80 kilomètres pour la ligne Roccasecca-Avezzano, dans le centre du pays.



L'objectif est d'équiper d'ici à la fin 2024, grâce au financement du plan italien pour la reprise et la résilience (NRP), 1400 kilomètres de voies avec la technologie ERTMS, un système de gestion de trafic harmonisé qui, une fois mis en oeuvre dans l'ensemble de l'Union européenne, devrait permettre un transport ferroviaire transfrontalier sans rupture.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +4.52%