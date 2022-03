Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Alstom: accord de partenariat avec l'agence KUKE information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 09:38

(CercleFinance.com) - Le Groupe a signé un accord de partenariat d'un milliard d'euros avec l'agence polonaise de crédit à l'exportation KUKE.



Cet accord de partenariat stratégique permettra à Alstom de faciliter l'exécution des contrats et de garantir aux acheteurs du financement pour les appels d'offres sur le marché international.



' La Pologne est un marché clé pour Alstom, elle joue un rôle important dans notre stratégie de développement mondial en plus d'être le lieu idéal pour notre expansion. Alstom produit en Pologne des composants et des métros modernes qui sont utilisés partout dans le monde. Grâce à ce partenariat avec l'agence KUKE, le développement et les investissements d'Alstom dans le pays vont pouvoir augmenter encore plus rapidement ', a déclaré Sławomir Cyza, Directeur général d'Alstom pour la Pologne, l'Ukraine et les Pays Baltes.