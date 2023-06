Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: accord avec Northrail pour 50 locomotives information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Alstom fait part de la conclusion avec Northrail AG d'un accord-cadre portant sur la fourniture de 50 locomotives Traxx Universal multi-systèmes, assorti d'un service de maintenance complet pendant une période pouvant aller jusqu'à 16 ans.



L'investissement a été organisé et structuré par Northrail pour le compte de RIVE Private Investment (RIVE), société d'investissement spécialisée dans les actifs réels, basée à Paris. Northrail agira, au nom de RIVE, en tant que gestionnaire d'actifs et loueur des locomotives.



La commande de base comprend 15 locomotives et huit années de maintenance. La valeur maximale du contrat s'élève à 370 millions d'euros. La production aura lieu sur le site Alstom de Kassel, en Allemagne, et devrait commencer en 2025.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.25%