Alstom: accompagne l'automatisation du métro lyonnais

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce week-end que grâce à sa technologie, la ligne B du métro lyonnais est passée en mode 100% automatique. Les premières rames de métro sur pneu de dernière génération circulent désormais sans conducteur sur le tracé de la ligne.



A la fin 2023, 36 rames seront exploitées en service commercial pour le compte de SYTRAL Mobilités.



'L'association de différentes innovations vertes permet de réduire significativement la consommation d'énergie par rapport aux anciennes rames', souligne Alstom.



Composées de 2 voitures, les nouvelles rames peuvent accueillir plus de 300 voyageurs par rame. 'Elles ont été conçues pour améliorer l'expérience voyageurs mais aussi pour concilier performance, sobriété énergétique et facilité d'entretien, afin de maîtriser les coûts tout au long de leur cycle de vie', ajoute le constructeur.



Alstom précise enfin que ces rames éco-conçues et recyclables à 96% sont aussi dotées d'un système de freinage 100% électrique qui permet de récupérer l'énergie et de la réinjecter sous forme d'électricité dans le réseau.









