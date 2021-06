Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : Accenture et Dassault Systèmes retenus dans le cloud Cercle Finance • 03/06/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé jeudi avoir choisi Accenture et Dassault Systèmes pour la conception d'une nouvelle plateforme 'cloud' destinée à la gestion du cycle de vie des produits (PLM). Le constructeur de métros et de TGV explique que cette plateforme dématérialisée va lui permettre d'optimiser la collaboration entre ses différents bureaux d'études. Le projet doit également lui permettre d'améliorer l'intégration et la standardisation entre ses processus d'ingénierie, de fabrication et de maintenance. Aux termes du contrat, Accenture apportera son expertise en matière de déploiement à grande échelle de systèmes PLM et de transition vers le 'cloud' en s'appuyant sur la suite d'application logicielle de développement '3DExperience' de Dassault Systèmes. Le projet sera déployé sur un premier site en 2021 avant d'être étendu sur l'ensemble des sites Alstom à travers le monde en 2022.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.71%